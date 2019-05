München - Immer die gleiche Show am selben Ort – das zieht auf Dauer offenbar nicht. Zumindest nicht, was eine Pferdeshow in München betrifft. Ab Herbst soll im Showpalast in Fröttmaning ein anderes Pferdeprogramm gezeigt werden. Das Stück "Equila" hat ausgedient. Damit haben sich die Macher von ihrem ursprünglichen Konzept verabschiedet, über viele Jahre nur eine Produktion zu zeigen.