Nach Epstein-Skandal Prinz Andrew: Schwere Vorwürfe gegen weiteren Freund des Royals

Ein weiterer Bekannter von Prinz Andrew (59) wird beschuldigt, minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Gegen einen 77-jährigen Modeunternehmer, dessen Anwesen in der Karibik der Sohn der Queen (93) laut Medienberichten in der Vergangenheit besuchte, gibt es schwere Vorwürfe: Er soll zwischen 2008 und 2015 angeblich minderjährige Mädchen, einige im Alter von 14 Jahren, in sein Haus gelockt haben, dort sollen sie unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden sein, berichtet "The Times" über die Anschuldigungen.