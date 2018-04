Fast eine Stunde lang ist Domenico bewusstlos. Der Krankenwagen muss 20 Minuten ins Klinikum Großhadern rasen. "Ich bin aber sehr froh, dass wir wenigstens hier in Großhadern aufgenommen wurden und so gut versorgt werden," sagt D’Apolito.

Einziges Problem: Es gibt für Mutter und Sohn kein Zimmer, in dem sie zusammen übernachten können. Deshalb hat sie die Nacht von Sonntag auf Montag sitzend neben ihrem kleinen Sohn auf der Intensivstation verbracht. "Er schläft sehr unruhig, hat Fieber. Ich muss bei ihm sein."

Auch in Großhadern, so berichtet es Marina D’Apolito, sagt ihr ein Arzt, hätten sie nicht genug Personal, um ihren Sohn so intensiv zu betreuen, wie es nötig wäre. Doch eines ist der Mutter noch wichtig: dass das Personal in den Kliniken keine Schuld trägt. Die Pflegekräfte gäben sich wirklich sehr viel Mühe, betont sie im Gespräch mit der AZ. Das Problem sei vielmehr: dass dieser wichtige Beruf so schlecht bezahlt wird und so wenig Ansehen genießt. Große Worte einer Mutter, die gerade noch um das Leben ihres Babys gebangt hat – und hofft, dass die Krankenhäuser endlich so ausgestattet werden, dass keine anderen Eltern solch schreckliche Minuten erleben müssen.