Einen Tag später, am 1. Februar, geht es dort weiter mit dem Großen Narrhalla-Ball, bei dem sich das Prinzenpaar präsentiert (Karten 34,70 Euro). Ein Kostümfest im Stile der 50er Jahre ist der Gauklerball im Künstlerhaus am Lenbachplatz am Samstag, 8. Februar (Karten ab 25 Euro).

Mit bunt geschmückten Wagen geht es am 16. Februar beim Faschingsumzug der "Damischen Ritter" durch die Sendlinger und die Kaufinger Straße. Den Endspurt läuten die Marktweiber beim Unsinnigen Donnerstag auf dem Viktualienmarkt ab 14 Uhr ein.

