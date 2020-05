Nach einer Staffel Schock für "Batwoman": Ruby Rose steigt aus

Ruby Rose (34) will nicht länger "Batwoman" sein. Die Schauspielerin verlässt die Serie nach einer Staffel. "Ich habe die sehr schwierige Entscheidung getroffen, in der nächsten Staffel nicht zu 'Batwoman' zurückzukehren", so der "Orange Is The New Black"-Star in einem Statement, das unter andrem "CNN.com" zitiert.