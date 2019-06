"Nach einem tragischen Unfall" Country-Star Granger Smith trauert um seinen dreijährigen Sohn

Country-Kollegen kondolieren

Nachdem Smith den Tod seines Sohnes öffentlich gemacht hatte, nahmen innerhalb kürzester Zeit zahlreiche seiner Country-Kollegen Anteil an dem Verlust der Familie. Jason Aldean (42) und Luke Bryan (42), ebenfalls beide Väter, schrieben, dass sie sich nicht vorstellen könnten, was er und Ehefrau Amber momentan durchmachen müssen. Grammy-Gewinnerin Maren Morris (29, "The Middle") kondolierte ebenfalls. "Es tut mir so, so leid. Ich denke an dich und deine Familie", schrieb sie. Das Countrypop-Duo Dan + Shay sowie Dustin Lynch (34), Kane Brown (25) und Danielle Bradbery (22), "The Voice"-Gewinnerin der amerikanischen Ausgabe, schlossen sich den Beileidsbekundungen an.