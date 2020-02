Nach einem Ski-Unfall Katja Burkard: Mit gebrochener Schulter zum Wiener Opernball

In ihrer Instagram Story verrät sie sogar: Trotz ihrer Verletzung wolle sie auf einen besonderen Abend nicht verzichten. Die Moderatorin wird den Wiener Opernball besuchen, der an diesem Donnerstagabend in der Wiener Staatsoper stattfinden wird. "Auf dem Sofa heilt es auch nicht schneller", erklärt Burkard, während eine Visagistin sie auf ihren Auftritt vorbereitet. Ralf Moeller (61), der ebenfalls den berühmten Ball besuchen wird und plötzlich hinter Burkard erscheint, rät der Moderatorin: "Du musst ja nicht tanzen und kannst deine Schulter einfach ruhig halten."