Nach einem Monat in Haft Rapper ASAP Rocky ist zurück in seiner US-Heimat

Über einen Monat nach seiner Inhaftierung ist der US-amerikanische Rapper ASAP Rocky (30, "Live at Rock im Park") in seine Heimat zurückgekehrt. Im Privatjet soll er Schweden am Freitagabend von Stockholm aus verlassen haben. Er habe dabei einen erleichterten Eindruck gemacht, meldet die "New York Post". Ihm und zwei seiner Freunde wird vorgeworfen, am 30. Juni eine brutale Schlägerei in der schwedischen Landeshauptstadt angestiftet zu haben. Vergangene Woche wurde er deswegen wegen Körperverletzung angeklagt.