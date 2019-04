Nach einem Monat Britney Spears hat die Klinik wieder verlassen

Sängerin Britney Spears (37, "Toxic") scheint es wieder besser zu gehen: Am Donnerstag hat sie die psychiatrische Klinik, in der sie seit einem Monat in Behandlung war, verlassen, wie unter anderem die US-Seite "TMZ" berichtet. Fotos zeigen, wie sie von ihrem Freund Sam Asghari (25) mit dem Auto abgeholt wird.