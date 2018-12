Nach einem Jahr ohne Miley Cyrus kifft wieder - mit ihrer Mutter

Wir erinnern uns zurück: Es gab eine Zeit, da wurde jeder Auftritt von Miley mit viel nackter Haut und dem ein oder anderen Umschnall-Dildo zum öffentlichen Schockmoment. Nachdem sie sich so erfolgreich von ihrem Hannah-Montana-Kinderstar-Image befreit hatte, wurde Miley ruhiger. Und kam wieder mit ihrem Ex Liam Hemsworth (28, "Mit dir an meiner Seite") zusammen, zog sich wieder öfter etwas an und hörte auf, Bilder mit Joints im Mund auf Instagram zu posten.