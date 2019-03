Nach "ein oder zwei Bier" München: Halbnackter Liverpool-Fan sucht sein Hotel

Wie die Feuerwehr berichtet, hat eine Mitarbeiterin der Branddirektion am Mittwochmorgen einen halbnackten Engländer in der Fraunhoferstraße gefunden. Der Liverpool-Fan war ohne Hose unterwegs – er trug lediglich eine Jacke, Schuhe sowie eine Unterhose. "Selbst für einen an schlechtes Wetter gewöhnten Engländer war das eindeutig zu wenig", schreibt die Feuerwehr amüsiert in ihrem Bericht.