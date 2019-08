Nach Drohungen im Netz: Tierpflegerin braucht Personenschutz

Die Tiger wurden in der Wohnung einer 34-jährigen Slowakin gefunden, die sich heftig gegen Vorwürfe wehrt, sie habe die Tiere auf dem Schwarzmarkt verkaufen wollen. Vielmehr arbeite sie für eine Tiger-Pflegestation und habe die beiden Jungen aus der Slowakei gerettet. Das Halten von exotischen Tieren in Privatwohnungen ist in Österreich verboten.