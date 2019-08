Wie die Polizei mitteilt, haben Ermittler der Drogenfahndung in der Nacht auf Sonntag in einem Club bei ihm Kokain gefunden. Bei der Kontrolle habe er sich äußerst unkooperativ verhalten und geweigert, seine Lederhose wieder anzuziehen. Schließlich verließ er den Club in der Innenstadt nur in Unterhose bekleidet und barfuß. Das Sicherheitspersonal der Diskothek erteilte ihm ein Hausverbot.