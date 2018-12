Nach Dreier-Gerüchten Jennifer Aniston und Dolly Parton Arm in Arm bei "Dumplin'"-Premiere

Frauenpower auf dem roten Teppich! Bei der Premiere des neuen Netflix-Films "Dumplin'" posierten Jennifer Aniston (49) und Dolly Parton (72) gemeinsam auf dem roten Teppich in Los Angeles. Während Aniston sowohl als Schauspielerin als auch als Produzentin in dem Streifen mitwirkte, war Parton am Soundtrack beteiligt. Die Geschichte des Films ist unter anderem von den Liedern des Country-Stars inspiriert.