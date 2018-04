Nach drei Staffeln ist Schluss Jennifer Lopez: Ihre Serie "Shades of Blue" wird eingestellt

Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (48, "Ain't Your Mama") kann ihre Polizeimarke an den Nagel hängen. Wie der US-Sender NBC laut "Deadline" bekanntgegeben hat, wird das Polizeidrama "Shades of Blue" nach drei Staffeln eingestellt. Die zehn finalen Episoden werden ab dem 17. Juni in den USA ausgestrahlt. Lopez spielt darin die alleinerziehende New Yorker Polizistin Harlee Santos. Die dritte Staffel halte für "Lopez' komplexen Charakter eine passende Auflösung" bereit, verspricht NBC.