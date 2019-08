Nach drei Jahren Jürgen Domian: Der Kult-Moderator feiert sein TV-Comeback

Domian wird sich "neuen Geschichten öffnen - live und ohne Tabus", heißt es in der Ankündigung des WDR. Produziert wird die Sendung von Unique Media Entertainment. Die hatte in der Vergangenheit unter anderem verschiedene Formate mit Christian Rach (62) produziert. Weiter Details zur neuen Show will der Sender am kommenden Mittwoch preisgeben.