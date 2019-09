Nach drei Jahren Beziehung Verliebt und jetzt verlobt: Kim Gloss wird heiraten

Ex-"DSDS"-Sternchen Kim Gloss (27) ist "seit gestern nur am Heulen, vor Glück", wie sie bei Instagram selbst bestätigt. Der Grund könnte schöner kaum sein: Alexander B. hat um ihre Hand angehalten. Auf einer Terrasse im russischen Sankt Petersburg hat er ihr zwischen Rosen und Kerzen die Frage aller Fragen gestellt. "Ich habe Ja gesagt", macht die 27-Jährige am Samstag schließlich ihre Antwort publik. Dazu gibt es romantische Fotos, die den Ring sowie das glückliche Paar in traumhafter Kulisse zeigen.