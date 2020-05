Nach drei Jahren Beziehung Endgültige Trennung bei Scott Disick und Sofia Richie?

In Sofia Richies jüngstem Instagram-Post heißt es dagegen: "Was auch immer passiert, wir haben einander! Ich Glückspilz! Alles Gute zum Geburtstag an meinen Miles Richie. Ich liebe dich". Die Zeilen richtet sie an ihren älteren Bruder, der am 27. Mai seinen 26. Geburtstag feierte. Die beiden sind die Kinder von US-Star Lionel Richie (70) und dessen Ex-Ehefrau Diane Alexander.