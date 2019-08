Nach drei geplatzten Terminen Endlich: Justin und Hailey Bieber feiern Hochzeit im September

Justin (25, "Love Yourself") und Hailey Bieber (22), seit Herbst 2018 verheiratet, sollen ihre noch ausstehende Hochzeitsfeier für den bevorstehenden September planen. Wie das US-Portal "TMZ" aus dem Bieber-Umfeld erfahren haben will, sollen kommende Woche die Einladungen an die Gäste verschickt werden. Standesamtlich geheiratet hatte der kanadische Popstar seine Verlobte ohne großes Aufsehen in Manhattan. Ein großes Fest gab es seither aber noch nicht. Ganze dreimal wurde der Termin dafür bislang verschoben.