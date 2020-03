Jaffray mit DEL-Rekord

Jaffray stellte gleich nach seinem Wechsel nach München einen Rekord in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf, als er in den ersten acht Spielen jeweils ein Tor erzielte. Insgesamt brachte er es in 234 Ligaspielen auf 154 Scorerpunkte (70 Treffer und 84 Assists). Wegen Hüftproblemen unterzog der Kanadier sich im März 2019 einer Operation und kehrte erst nach acht Monaten aufs Eis zurück. Die Münchner haben die Hauptrunde als Erster abgeschlossen und starten am 18. März ins Play-off-Viertelfinale.