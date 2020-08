Nach Deutschland-Besuch Emeritierter Papst Benedikt XVI. soll schwer erkrankt sein

Große Sorge um den emeritierten Papst Benedikt XVI. (93). Laut der Regionalzeitung "Passauer Neue Presse" soll das ehemalige Kirchenoberhaupt nach seiner Reise nach Regensburg vor wenigen Wochen schwer erkrankt sein. Das berichtet zumindest der Autor Peter Seewald (66), der Joseph Ratzinger, so sein bürgerlicher Name, am vergangenen Samstag besucht habe, um ihm ein Exemplar seiner Papst-Biografie zu überreichen. Benedikt XVI. leide demnach an einer Gesichtsrose.