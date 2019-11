Eiszeit zwischen Helene und Florian?

Helenes Auftritt wurde im Vorfeld so geheim gehalten, dass niemand sie backstage vor der Show zu Gesicht bekam. Nicht mal Florian. Unbemerkt schleuste man die Sängerin in eine anonyme Garderobe ohne Namensschild, mit möglichst kurzem Weg zur Bühne. So kam es, dass Florian sie erst während der Show sah und total überrascht war.