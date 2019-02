Nach der Show noch ein Paar "Der Bachelor": Hat die Liebe von Andrej und Jenny eine Chance?

Nach dem Finale im TV posten beide auf ihren Instagram-Accounts ein Kuss-Bild aus der Show und schreiben identisch dazu: "Wenn ein Bild einfach alles ausdrückt". Am Tag nach der TV-Ausstrahlung absolvieren sie zusammen Pressetermine. In ihren Instagram Stories zeigen sie sich Arm in Arm und strahlen vor Glück. Gemeinsame Zukunftspläne gibt es ebenfalls.

Das sind ihre nächsten Schritte

Andrej erzählt im RTL-Interview, dass bereits der erste gemeinsame Liebesurlaub ansteht. Für das Paar geht es zum Skifahren nach Tirol. Auch über das Zusammenziehen scheinen sich beide einig zu sein. Derzeit führen Andrej und Jenny eine Fernbeziehung, doch das soll sich bald ändern. Jenny, die aus Bremen stammt, ist bereit, zu Andrej zu ziehen, der in der Ecke Köln/Bonn lebt. Ihre Liebe könnte durchaus den Sprung von der Extremsituation in den Alltag schaffen.

