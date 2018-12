Peißenberg - Es ist der Alptraum aller Eltern: Am Dienstag ist in Peißenberg ein Kind nach dem Unterricht nicht nach Hause gekommen. Der acht Jahre alte Schüler hatte um 12.55 Uhr Schulschluss an der Grundschule in Peißenberg. Er wohnt nur 100 Meter entfernt von der Schule, kam dort jedoch nie an.