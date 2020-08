Nach der Plagiatsaffäre Karl-Theodor zu Guttenberg ist wieder Doktor

Bereits vor einigen Jahren hat Karl-Theodor zu Guttenberg diese Rolle übernommen. Er ist zwar seit der Affäre um seinen Doktor politisch tot, aber in den heißen Tagen kommt zuverlässig eine Meldung über ihn.

Am Donnerstag berichtete „Bild“, der ehemalige Wirtschafts- und Verteidigungsminister habe wieder einen Doktortitel erworben. Das bestätigte er mittlerweile auch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Demnach hat zu Guttenberg schon vor einiger Zeit an der britischen Universität Southampton promoviert und trägt nun den Titel PhD (Doktor der Philosophie).