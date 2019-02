Nach der Parodie auf die Notstandsrede Alec Baldwin fühlt sich von Donald Trump bedroht

Es herrscht Meinungs- und Kunstfreiheit in Amerika - etwas das Donald Trump (72) offenbar aber nicht immer gut findet. Die neueste Trump-Parodie von Alec Baldwin (60, "Wenn Liebe so einfach wäre") ist dem US-Präsidenten besonders sauer aufgestoßen - und in einem Tweet geendet, den man als Drohung verstehen könnte.