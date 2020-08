Ottfried Fischer: "Ich wollte die Krankheit nicht länger verbergen"

Fischer hatte seine Erkrankung vor mehr als zehn Jahren öffentlich gemacht. "Ich habe jahrelang fünf Serien am Stück und nebeneinander gemacht - und das mit der Parkinson-Krankheit. Irgendwann habe ich gesagt: Jetzt reicht's, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit, ich will es nicht mehr verbergen müssen."