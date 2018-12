Nach der "Helene Fischer Show" Michelle wehrt sich gegen den Botox-Shitstorm

Das sagt sie zu den Läster-Attacken

Michelle wehrt sich ebenfalls via Instagram und veröffentlicht dazu ein Selfie auf ihrem Account. "Liebe Fans!! Möchte kurz klar stellen das ich weder Lippen noch sonst was in meinem Gesicht gemacht habe", schreibt sie dazu. Auch eine Erklärung für ihr verändertes Aussehen im TV hat sie parat: Das Licht sei "nicht optimal" gewesen in der Show. Alles also eine optische Täuschung?