Nach der gleichnamigen Novelle George R. R. Martins Serie "Nightflyers" ab dem 1. Februar bei Netflix

Die Novelle "Nightflyers" wurde 1987 bereits einmal unter dem gleichen Namen verfilmt. Nun geht die Geschichte, die kurz vor der Zerstörung der Erde im Jahr 2093 spielt, also in Serie. Eine Gruppe an Forschern macht sich im Raumschiff "Nightflyer" auf den Weg ein mysteriöses Alien-Flugschiff abzufangen, das den Schlüssel zum Überleben beherbergen könnte.