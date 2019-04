Nach der Fastenzeit Ohne Jo-Jo-Effekt: Fünf Tricks, um an Ostern nicht zuzunehmen

Bei den Getränken einsparen

Orangensaft zum Frühstück, ein Gläschen Sekt zur Begrüßung oder der obligatorische Eierlikör zum lustigen Kaffeekränzchen? Da schnellt die Kalorienbilanz in die Höhe - Abnehmwillige sollten daher weitestgehend bei Wasser bleiben. Am besten vor jedem Essen ein Glas trinken, dann ist auch der Appetit etwas eingedämmt. Was den kalorienreichen Alkohol angeht, so reicht es ohnehin, sich zum Abendessen ein Glas Wein zu genehmigen und dieses dann umso bewusster zu genießen.