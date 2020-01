Nach der Einstellung von "JWD" Joko Winterscheidt erhält Chef-Posten beim Männermagazin "GQ"

Diese Pläne verfolgt Winterscheidt

In seiner Position werde sich Winterscheidt um die Ausrichtung der redaktionellen Themen von "GQ" kümmern und neue Formate entwickeln. "Chief Curiosity Officer" sei nach eigenen Angaben ein passender Titel für jemanden wie ihn, "der in kein Organigramm passt", so der 41-Jährige im Interview mit dem "GQ"-Magazin.