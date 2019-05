Nach der dritten Schwangerschaft Jessica Simpson sagt Babypfunden den Kampf an

Rund sieben Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Birdie Mae hat Jessica Simpson (38, "These Boots Are Made for Walkin'") den Kampf gegen ihre Schwangerschaftspfunde aufgenommen. Auf Instagram postete die Sängerin und Schauspielerin ein Foto, auf dem sie in Sportkleidung versucht, mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren - ihn aber nicht erreicht. Dazu schrieb sie ironisch: "Die Freude nach der Geburt".