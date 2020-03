Nach der Babypause "Verliebt in Berlin"-Star Laura Osswald ist zurück!

"Da haben wir es in Deutschland schon ein bisschen einfacher"

Aber nicht nur in Sachen Babynahrung, auch bei der Kindererziehung läuft es in den USA anders: "Die Unterschiede sind sehr groß", sagt Osswald. "Hier in Deutschland ist das Attachment Parenting sehr weit verbreitet. In den USA müssen die meisten Mütter schnell wieder in die Arbeit. Sie sind daher sehr daran interessiert, die Kinder schnell zum Durchschlafen zu bringen. Die Regeln sind viel härter. Ich glaube aber wirklich, das liegt nur daran, dass sie trotz Kind ihr Leben so schnell wieder in eine normale Bahn lenken müssen. Da haben wir es in Deutschland schon ein bisschen einfacher. Wir können mehr auf die Kinder eingehen."