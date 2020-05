Laura Müller (19) ist nach ihrem "Let's Dance"-Aus "nicht traurig". Sie gönne es jedem anderen, erklärte sie nach ihrer letzten Show am Freitagabend in einem RTL-Interview. Sie sei glücklich, dass sie so weit gekommen ist. Ihre "Magic Moment"-Tanzeinlage widmete sie in der Sendung zuvor ihrer Verlobung mit Michael Wendler (47). Der Sänger beobachtete das hinter den Kulissen und zeigte sich im Anschluss "gerührt".