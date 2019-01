Nach den Vergewaltigungsgerüchten Neue Vorwürfe gegen R. Kelly

Die negativen Schlagzeilen rund um R. Kelly (52, "I Believe I Can Fly") hören nicht auf. Neben dem angeblichen Missbrauch soll der Sänger "TMZ" zufolge noch ein weiteres Verbrechen begangen haben. Das FBI ermittelt demnach, ob er gegen den sogenannten "Mann Act" verstoßen hat, das es verbietet, Minderjährige für unmoralische Zwecke, wie zum Beispiel Prostitution, über Staatsgrenzen hinweg zu transportieren. Doch so etwas in der Art tat der US-Amerikaner offenbar.