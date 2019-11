München - "Ich kann nicht mehr zurück", schrieb Daniel Bierofka per WhatsApp an die AZ an jenem denkwürdigen Dienstagnachmittag, der den TSV 1860 zum Beben brachte. Nach zwölf Jahren war Schluss für die Löwen-Legende, die das Vereinsgelände an der Grünwalder Straße mit Tränen in den Augen verließ. Zum letzten Mal? Nicht zwingend!