Nach dem Tod von George Floyd Taylor Swift greift Donald Trump via Twitter an

Pop-Superstar Taylor Swift (30, "Lover") greift via Twitter US-Präsident Donald Trump (73) an. Grund dafür ist der Tod von George Floyd und Trumps Reaktion darauf. Der Afroamerikaner George Floyd starb nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. In den USA gehen deswegen derzeit tausende Menschen auf die Straßen. Trump hatte daraufhin angedroht, Waffengewalt gegen die Demonstranten einzusetzen. Dazu ergriff Taylor Swift nun das Wort.