Nach dem Tod von George Floyd Dirk Nowitzki sorgt sich um die Zukunft seiner Kinder

Der gewaltsame Tod des afroamerikanischen US-Bürgers George Floyd während eines Polizeieinsatzes erschüttert auch den ehemaligen NBA-Superstar Dirk Nowitzki (41, "The Great Nowitzki") zutiefst. In einem auf Twitter veröffentlichten Text schreibt der gebürtige Würzburger, dass er sich gar "um die Zukunft seiner Kinder sorge". Mit seiner Ehefrau Jessica Olsson, die mütterlicherseits kenianische Wurzeln hat, hat Nowitzki drei Kinder. Gemeinsam mit Tochter Malaika (6) und den beiden Jungs Max (5) und Morris (3) lebt das Paar auch nach dem Karriereende des Ausnahmesportlers in Dallas, Texas.