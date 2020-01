Loyalität war ihm wichtig, genauso wie die Familie. Viele seiner Kinder (exakte Zahlen weiß selbst von den Beteiligten niemand), die alle verschiedene Mütter haben, kennen sich persönlich noch nicht und werden sich wohl auf der Beerdigung zum ersten Mal sehen.

Dicker Fritz: Gentleman der alten Schule

Trotzdem, so beschreiben es sowohl Kinder als auch Lebenspartnerinnen in Gesprächen mit der AZ, war ihm das Wohl seiner Lieben heilig. "Er war der beste und liebevollste Vater", sagt seine Ex-Lebensgefährtin, mit der er vor 16 Jahren liiert war und die von ihm einen Sohn im Teenager-Alter hat. Ihren Namen möchte sie in der AZ lieber nicht lesen. "Das Leben muss ja weitergehen", sagt sie. Ihren Fritz wird sie trotzdem vermissen: "Er war einzigartig, ein Gentleman der alten Schule. Fritz hatte das größte Herz. Aber als Geschäftsmann war er knallhart und gefürchtet."

(Vorübergehenden) Ärger mit der Justiz hatte der dicke Fritz hochoffiziell zwei Mal.

Ärger mit dem Gesetz

2001 wurde er als Pächter vom Leierkasten mit 17 anderen Rotlicht-Größen in München verhaftet. Der Vorwurf: ausbeuterische Zuhälterei, Förderung der Prostitution und Steuerhinterziehung. Ziel war es, die Münchner "Sex-Mafia" zu zerschlagen. Drei Millionen Kaution wollte Fritz nicht zahlen. "Das Geld seh ich doch nie wieder", soll er, der mehr ein Freund von Bargeld als von penibler Kontoführung war, gesagt haben. Er ging lieber in U-Haft. Der Anfang vom Ende – aus finanzieller Sicht. Über ein Jahr war er weggesperrt. Was mit seinen Läden, dem vielen Geld passierte? Nichts Gutes.

Die zweite Geschichte hängt mit dem Mord an Kultdesigner Gianni Versace († 1997) zusammen. Der Callboy Andrew Phillip Cunanan, der ihn in Miami erschossen hatte, setzte seinem eigenen Leben ein Ende – ausgerechnet auf dem Hausboot vom Fritz in Miami. Zufall? Das FBI ermittelte, die Zeitungen waren voll mit Verschwörungstheorien.

Der Fritz hatte mit Versace nix zu tun und fand es amüsant. Was ihn störte: dass ihn die Amerikaner nicht mehr in ihr Land reisen lassen wollten.

Sohn Tommy dachte, sein Vater mache Immobiliengeschäfte

Für den heute 25-jährigen Tommy war die Geschichte ein Schlüsselerlebnis. Zur AZ sagt er: "Ich dachte, mein Vater macht Immobiliengeschäfte. In der Zeitung sah ich plötzlich sein Bild und erfuhr die Wahrheit." Dennoch kann er nur Gutes über den Papa berichten.

Auch Spezl und Wirt Hugo Bachmaier, der ihn in Aschheim besuchte, als es ihm nicht mehr gut ging, sagt: "Fritz hat nie gejammert, sondern gelacht. Er liebte das Leben bis zuletzt – mit allen Facetten.