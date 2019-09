Nach dem Tod ihres Mannes Jens Daniela Büchner: Ein Partyabend ist für die Witwe "Seelenbalsam"

Darum ist ihr ein Partyabend wichtig

Ihr tue es gut, nach dem Tod ihres Mannes hin und wieder auszugehen, so Büchner, die sich an diesem Abend für ein gestreiftes Kleid mit transparentem Überstoff entschieden hatte. Das sei für sie "Seelenbalsam". Ab und zu rauszukommen und bei einem Glas Prosecco mit Freundinnen fröhlich zu sein, sei sehr wichtig, fügte sie im Interview mit RTL an - auch wenn die Mutter den "kinderfreien" Abend gut planen müsse. Die Nanny sei schon seit dem Nachmittag im Haus und sie sei wirklich aufgeregt und müsse lernen abzuschalten, so die 41-Jährige.