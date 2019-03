Nach dem Tod des Schauspielers Luke Perrys Tochter wehrt sich gegen fiese Netz-Kommentare

Luke Perry wurde nur 52 Jahre alt

Luke Perry war am 4. März an den Folgen eines schweren Schlaganfalls mit nur 52 Jahren gestorben. Der Durchbruch als Schauspieler gelang ihm in den 90er-Jahren in der Kultserie "Beverly Hills, 90210". Zuletzt war er Teil der Erfolgsserie "Riverdale", die in Deutschland auf Netflix zu sehen ist.