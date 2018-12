Nach dem Terroranschlag Ariana Grande: Tritt sie wieder in der Manchester Arena auf?

Fast eineinhalb Jahre ist das Selbstmordattentat bei einem Konzert von Popstar Ariana Grande (25, "thank u, next") nun schon her. Ein Benefizkonzert und viele traurige Erinnerungen später kehrt die Sängerin nun möglicherweise zum Ort des Anschlags zurück. Wie "The Sun" berichtet, soll sie als Headliner für das "Pride"-Festival 2019 eingeplant sein. Das habe sie sogar bereits fest in ihren Terminkalender eingetragen.