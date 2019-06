Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (32) haben es geschafft: Sie haben am Freitagabend die diesjährige Staffel von "Let's Dance" gewonnen. Vor allem für die gebürtige Russin ein riesiger Erfolg, machte sie mit dem Sieg ihr Triple komplett. Bei Instagram schreibt sie jetzt: "Ich kann immer noch nicht in Worte fassen, was ich in den letzten 24 Stunden erlebt habe." Sie sei einfach nur sprachlos. Dennoch wäre es an der Zeit, einmal Danke zu sagen.