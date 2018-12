Nach dem schweren Motorroller-Sturz Jürgen Milski nach MRT: "Schwere Einblutungen im Gelenk"

Milski wurde am Donnerstag während des Trainings zur ProSieben-Show verletzt: "Ich bin von der Schwalbe gestürzt", hatte er der Nachrichtenagentur am Morgen berichtet. In der vergangenen Nacht habe er kein Auge zugetan: "Ich habe die schlimmste Nacht meines Lebens hinter mir. Ich lag vor Schmerzen die ganze Nacht wach", so Milski weiter.