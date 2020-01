Nach dem New-York-Times-Bestseller "Defending Jacob": Chris-Evans-Serie ab April bei Apple TV+

Die Hauptrollen in der Miniserie übernehmen neben Evans "Downtown Abbey"-Darstellerin Michelle Dockery (38) und Jung-Schauspieler Jaeden Martell (17, "Es", "The Book of Henry"). In der Thrillerreihe geht es um Andy Barber, einen Rechtsanwalt aus einer Kleinstadt in Massachusetts. Als sein minderjähriger Sohn eines Tages unter Mordverdacht steht, muss sich Barber zwischen Gerechtigkeit und der Liebe zu seinem Sohn entscheiden.