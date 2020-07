Nach dem Karriere-Ende André Schürrle: Seine Frau tröstet ihn mit einer Liebeserklärung

Schürrle verkündete am Freitag (17. Juli) überraschend sein Karriere-Aus. Die Entscheidung sei lange in ihm gereift, erklärte der 29-Jährige dem "Spiegel". Schürrle hatte am Mittwoch seinen Vertrag mit Borussia Dortmund aufgelöst. Vor allem als WM-Held von Brasilien spielte er sich 2014 in die Herzen der Zuschauer und Fans. Mit Anna Sharypova, wie sie gebürtig heißt, ist Schürrle seit 2018 verheiratet. Im April 2019 wurden die beiden Eltern einer Tochter.