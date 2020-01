Nach dem Hubschrauber-Absturz Witwe Vanessa Bryant trauert öffentlich um "Kobe und Gigi"

Was sie jetzt tröstet

Einen kleinen Trotz findet die Witwe dennoch: "Es tröstet mich zu wissen, dass Kobe und Gigi wussten, dass sie beide so tief geliebt wurden. Wir waren so unglaublich gesegnet, sie in unserem Leben zu haben. Ich wünschte, sie wären für immer hier bei uns. Sie waren unser großer Segen, der uns zu früh genommen wurde", so Vanessa Bryant.