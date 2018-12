Nach dem Glühbirnenverbot LED Leuchtmittel für die Wohnungsbeleuchtung

Vorteile moderner LED Leuchtmittel

Im Gegensatz zu herkömmlichen Glühbirnen und Halogenlampen können LED Leuchtmittel mit einer ganzen Reihe von Vorteilen punkten. An erster Stelle steht hier natürlich die Energieeffizienz. Da das Licht mithilfe elektronischer Leuchtdioden erzeugt wird, fällt im Gegensatz zu herkömmlichen Leuchtmitteln signifikant weniger Abwärme an, die ansonsten in der Umgebung verloren geht. Dadurch können LEDs mit einer einzigartigen Energieeffizienz überzeugen. Um etwa einen Lichtstrom von 1000 Lumen zu erreichen wird eine Glühbirne mit 75 Watt bzw. eine Halogenlampe mit 50 Watt oder lediglich ein LED Leuchtmittel mit 10 Watt benötigt. Aufgrund der hervorragenden Lichtausbeute tragen LED Leuchtmittel zu einer besseren Ökobilanz bei und helfen zusätzlich die Stromkosten so gering wie möglich zu halten.