Nach dem Ende von "The Clone Wars" "The Bad Batch": Disney+ gibt "Star Wars"-Animationsserie in Auftrag

Das "Star Wars"-Universum bei Disney+ wächst und wächst: Wie der Streamingdienst heute bekannt gegeben hat, wurde die nächste Animationsserie bei Lucasfilm in Auftrag geben. "The Bad Batch" soll an die Handlung von "Star Wars: The Clone Wars" anknüpfen und irgendwann 2021 seine Streaming-Premiere feiern.