Nach dem Echo-Skandal Anzeige gegen Kollegah und Farid Bang?

Kollegah und Farid Bang stehen seit der Echo-Verleihung am 12. April heftig in der Kritik. Sie gewannen den Musikpreis in der Kategorie Hip-Hop/Urban National. Eine Textzeile im Song "0815" wird als antisemitisch kritisiert. BMG erklärte dem "Westfalen-Blatt", dass die Zusammenarbeit mit den Rappern "beendet" sei.